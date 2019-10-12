Bu turşunun benzeri yok! İşte, karalahana turşusu tarifi “Karalahanadan turşu mu olur?” demeyin! İşte, tüm turşu alışkanlığınızı değiştirecek o tarif! Karalahana turşusu tarifi!Denenmiş turşu tarifi

“Karalahanadan turşu mu olur?” demeyin! İşte, tüm turşu alışkanlığınızı değiştirecek o tarif! Karalahana turşusu tarifi! Denenmiş turşu tarifi Farklı bir turşu tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. Buram buram Karadeniz kokan bir turşu tarifiyle karşınızdayız. Bu tarif hem hamsinin hem de kuru fasulyenin yanına fazlasıyla yakışıyor. İşte, dillere destan karalahana turşusu tarifi… Karalahana turşusu tarifi Malzemeler: 1 kilo karalahana

Yarım kilo havuç

Yarım kilo beyaz lahana

250 gram taze fasulye

6-7 diş sarımsak Turşu suyu için 1,5 litre su

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nohut

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay bardağı sirke Öncelikle karalahanaları güzelce haşlayarak işe başlayın. Karalahanalar haşlanırken; diğer malzemeleri hazırlamalısınız. Havuçları güzelce rendeleyin. Beyaz lahanayı ince ince doğrayın. Taze fasulyeyi kaynar suda 3-4 dakika bekletin. Ardından fasulyeyi ince ince dilimleyin. Sarımsakların yarısını incecik dilimleyin. Karalahana hariç tüm doğradığınız malzemeleri karıştırın. Karalahanaların içerisine hazırladığınız harçtan yerleştirin ve sarma gibi sarın. 2 kiloluk cam kavanozun içerisine sardığınız yaprakları dik şekilde yerleştirin. Sarmaları yerleştirirken kalan sarımsaklardan ve kuru nohutlardan aralara serpiştirin. Son olarak turşu suyunu hazırlayın. Suyu kaynatın ve kalan malzemeleri içerisine atın. Turşu suyu soğuyunca kavanoza dökün. Turşunuz 15 gün içerisinde hazır hale gelecektir. Afiyet olsun.

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