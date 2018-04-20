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Bu terasa çıkmak cesaret istiyor!

Artvin'de, Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası ziyaretçilerini ağırlıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 12:29
Bu terasa çıkmak cesaret istiyor!

Hatila Vadisi Milli Parkı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin il sınırları içerisinde yer alıyor.

Görsel bir şölen oluşturan, yeşilin bin bir tonuna şahit olabileceğiniz milli park, 500’ü aşkın endemik bitki türünün yanı sıra, ayı, domuz, tilki, porsuk, yaban keçisi, sansar, atmaca, kartal, çakal, dağ horozu, Hopa engereği ve alabalık gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda park sahası içerisinde ziyaretçilerin günübirlik ve kamp kullanımı için belirlenmiş yerler, çadır, karavan ve bungalov tipi doğal konaklama olanakları bulunuyor.

Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7.5 metre genişliğe sahip. Turistlerin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelen doğa tutkunları da yaklaşık 50 metrekare genişliğindeki cam alanda eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Cam seyir terasının bölgede havaların ısınmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda da yeniden ziyaretçilerinin akınına uğraması bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:29
  1. Artvin
  2. Hatila Vadisi Milli Parkı
  3. artvin

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