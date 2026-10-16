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Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

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Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşüp ölen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'i (12) kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş (25) için sacı mütalaasını açıkladı

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Foto - Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in yüksekten düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi toprağa verildi.

#2
Foto - Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

SANIK TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Ulaş, çıkarıldığı mahkemede olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın beşinci duruşması, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Necmettin Ulaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Eyüp Can’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

#3
Foto - Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

"TEK AMACIM ÇOCUK İLE ŞAKALAŞMAKTI" Duruşmada söz verilen sanık Ulaş, “Benim olay günü tek amacım çocuk ile şakalaşmaktı. Şakalaşmak amacıyla onu kovaladım. Şimdi onun dahi bir hata olduğunu düşünüyorum. Olay günü ben çocuğu yakalasaydım beraber dükkana dönmüş olurduk. Kimseye zarar verebilecek yapıda bir insan değilim. Beraatımı talep ederim.” dedi.

#4
Foto - Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

SAVCIDAN "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" CEZA TALEBİ Savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Eyüp Can’ın dış etkiye maruz kalarak korkuluktan düşürüldüğünün tespit edildiğini belirtti. Sanığın iş yeri içinde ve girmeden öncesinde yürümediğini tam aksine koştuğunun dikkate alınarak Eyüp Can’ı iş hanı içinde yakaladığının tespit edildiğini anlatan Cumhuriyet Savcısı, sanık ile maktul arasında kovalama öncesinde de tartışma bulunduğu ve tanık beyanlarında sanık tarafından maktulü darbettiğinin belirtildiği, sanığın maktulü önceden tanımadığını belirtmesine karşın olay öncesinde de tanışık olduklarının tanık beyanları ile de belirlendiği ifade etti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" iddianame hazırlanmış olsa da "Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan" cezalandırılmasını istedi. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ulaş, “Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum. Ben Adana'dan, Mersin'e döner ustası olarak gelmiştim. Benim de 12 yaşında kardeşim var. Bir çocuğa karşı böyle bir eylemde bulunmam mümkün değildir. Dini inancı olan bir insanım. Suçlu olsaydım itiraf ederdim. Olay tamamen benim anlattığım şekilde oldu. Eyüp Can benim de kardeşimdi, medya üzerinden baskı yapılmaktadır. Eyüp Can için ben de adalet istiyorum. Yapılanın yanına kar kalmasını istemem. Polisler bana Eyüp Can'ın öldüğünü söylediğinde inanamadım. Annesinden özür diliyorum bir gün gerçekler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Tahliyemi ve beraatımı talep Ederim.” ifadesini kullandı.

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