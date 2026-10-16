Ölene kadar kovalamıştı: Savcı mütalaasını açıkladı!

SAVCIDAN "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" CEZA TALEBİ Savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Eyüp Can’ın dış etkiye maruz kalarak korkuluktan düşürüldüğünün tespit edildiğini belirtti. Sanığın iş yeri içinde ve girmeden öncesinde yürümediğini tam aksine koştuğunun dikkate alınarak Eyüp Can’ı iş hanı içinde yakaladığının tespit edildiğini anlatan Cumhuriyet Savcısı, sanık ile maktul arasında kovalama öncesinde de tartışma bulunduğu ve tanık beyanlarında sanık tarafından maktulü darbettiğinin belirtildiği, sanığın maktulü önceden tanımadığını belirtmesine karşın olay öncesinde de tanışık olduklarının tanık beyanları ile de belirlendiği ifade etti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" iddianame hazırlanmış olsa da "Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan" cezalandırılmasını istedi. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ulaş, “Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum. Ben Adana'dan, Mersin'e döner ustası olarak gelmiştim. Benim de 12 yaşında kardeşim var. Bir çocuğa karşı böyle bir eylemde bulunmam mümkün değildir. Dini inancı olan bir insanım. Suçlu olsaydım itiraf ederdim. Olay tamamen benim anlattığım şekilde oldu. Eyüp Can benim de kardeşimdi, medya üzerinden baskı yapılmaktadır. Eyüp Can için ben de adalet istiyorum. Yapılanın yanına kar kalmasını istemem. Polisler bana Eyüp Can'ın öldüğünü söylediğinde inanamadım. Annesinden özür diliyorum bir gün gerçekler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Tahliyemi ve beraatımı talep Ederim.” ifadesini kullandı.