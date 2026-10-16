Galatasaray'da forvet transferi için karar verildi!

Icardi’nin ayrılığının ardından golcü arayışını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için Sion’da forma giyen İsviçreli forvet Winsley Boteli’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak amacıyla iki futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Galatasaray, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Winsley Boteli transferini ocak ayında bitirmek istiyor. Sion’un 20 yaşındaki golcüsünü uzun süredir takip eden Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın bu sezonki çıkışıyla birlikte yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İsviçre ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Boteli, geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesindeki yerini koruyor.

Bu sezon sergilediği performansla göz dolduran genç santrforun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

U23 KONTENJANINA UYGUN

Boteli’nin U23 kontenjanında değerlendirilebilmesi, Galatasaray’ın transfer planında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

İKİ İSİM YOLCU!

Ancak genç golcü için somut adım atılmadan önce mevcut kadroda yer açılması gündemde. Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması düşünülüyor.

Yönetim ve teknik heyetin kadro planlamasına göre şekillenecek süreçte, yazın gerçekleşmeyen operasyonun bu kez sonuçlandırılması hedefleniyor. Aslan, hem hücum hattına alternatif kazandırmak hem de potansiyeli yüksek bir ismi uzun vadeli kadrosuna katmak istiyor.

16 MAÇTA 18 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Winsley Boteli bu sezon Sion formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 maça çıkarken 13 gol ve 5 asist üreterek toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı.