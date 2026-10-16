Milli güreşçi Rıza Kayaalp: ‘Devletimize vefa borcumuz var'

"Devletimize vefa borcumuz var" Ülkeye bir vefa borcu olduğunu, onu ödemenin de boynunun borcu olduğunu söyleyen Rıza Kayaalp, "Ben köyde doğdum, orada yetiştim ve beni devletim büyüttü. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum. Her zaman gururla da söylüyorum. Devletimiz bize sahip çıktı. Bizi minderlere kazandırdı. Devlete olan bir vefa borcumuz var. Onu ödemek zorundayız. Çünkü bize madalya kazanalım diye bütün imkanları sağladı. Köyden bizi alarak. O yüzden devlete olan vefamızı sonuna kadar ödememiz gerekiyor. Ailemize iyi bir evlat olmak, ülkemize faydalı olmak, bunu yapmak için çalışıp çabalamamız, kafamızda her zaman bu olması lazım. Eğer böyle düşünürsek zaten yaptığımız işi de en iyi şekilde yaparız ve sonucunda da alırız. O yüzden bütün gençlerin de aynı şekilde duygu ve düşüncelerle işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece güreşte değil, bizim her alanda iyi yetişecek gençlere ihtiyacımız var. O yüzden bireysel düşünmelerini hiç istemem. Hep arkalarında ana, babasının ve devletinin, milletinin olduğunu düşünerek yollarına devam ederlerse her zaman başarıya kalırlar diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.