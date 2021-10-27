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Ekonomi “Bu tempoyla gidersek hedefi tuttururuz”
Ekonomi

“Bu tempoyla gidersek hedefi tuttururuz”

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Türkiye’de katılım bankacılığının 35 yılı aşkın süredir yapıldığını ancak bankacılık sektöründen aldığı pay olarak hak ettiği seviyede olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:42:00 -
“Bu tempoyla gidersek hedefi tuttururuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım finansın büyümesine ve gelişmesine özel önem atfettiğini belirten Özdemir, kamu katılım kuruluşlarının faaliyete başlamasıyla sektörde yeni bir rekabet ortamının oluştuğunu ve bankacılık sektöründen aldığı payın artırılmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti. Özdemir, katılım finansın sektördeki payını yüzde 5’in üzerine çıkarmasının uzun zaman aldığını, şu anda ise pazar payının yüzde 7,5’in üzerine çıktığını dile getirdi. Son 4-5 yılda katılım finansın, bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüme kaydettiğini vurguladı. “2025 yılında katılım finansın payının yüzde 15 seviyesine çıkarma hedefimiz var. Bu tempoyla gidersek hedefimizi yakalarız” dedi.

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