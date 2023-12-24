Bu teknoloji: testle onaylanmakla kalmadı, kanıtlandı! Dünya peşine düştü: Güneş panellerinde akıllı enerji

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir cihaz, ısı ve ışık kullanarak eski ve yeni güneş panellerini hızla gençleştirip ömürlerini uzatabiliyor.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU Singapore) EtaVolt adında bir spin-off şirketi, eski (ve yeni) güneş panellerini gençleştiren ve ömrünü uzatan bir cihaz geliştirdi. Bu teknoloji sahada kapsamlı bir şekilde test edilerek dünya çapında mevcut tüm güneş panellerinin yaklaşık yüzde 90'ında kullanılabilir hale getirildi. Aktarılanlara göre teknoloji başarılı bir şekilde ticarileştirilerek büyük ölçekte üretilmeye hazır durumda.

Güneş panellerinin ömrünü uzatıyor

EtaVolt'un teknolojisi güneş enerjisi sektöründe, özellikle de zorlu çevre koşulları nedeniyle panellerin hızla bozulduğu Singapur gibi tropikal bölgelerde oyunun kurallarını değiştiriyor. Zorlu çevre koşulları nedeniyle güneş panelleri kurulumdan kısa bir süre sonra, özellikle de ilk yıl içinde verimliliklerini kaybediyorlar. Performanstaki bu düşüş, panellerin kullanım ömrü boyunca %10'a kadar veya daha fazla olabiliyor. EtaVolt'a göre bu durum, küresel 1 terawatt güneş enerjisi kapasitesi baz alındığında, küresel olarak tahmini 2 milyar dolarlık enerji kaybına karşılık geliyor.

Güneş panellerinin bakımını yapmanın yaygın yolu, üst cam tabakayı temizlemek veya gerekirse tüm modülü değiştirmekten geçiyor. Ne yazık ki, şu anda piyasada bulunan hiçbir ucuz çözüm, bir güneş panelinin verimliliğini geri kazandıramıyor. EtaVolt'un Advanced Regeneration Technology, bor, oksijen, kusurlar ve safsızlıklar içerenler de dahil olmak üzere piyasadaki silikon güneş panellerinin yüzde 90'ından fazlasında işe yarıyor.

EtaVolt'un Kurucu Ortağı Dr. Stanley Wang, yaptığı açıklamada "Solar gençleştirme yöntemimiz sadece titizlikle test edilip onaylanmakla kalmadı, aynı zamanda çeşitli ticari uygulamalarda sahada kanıtlanmış sonuçlar gösterdi. Bu teknoloji, yenilenebilir enerji çözümleri firması Vector Green gibi güneş enerjisi sektöründeki büyük ortaklarla gerçekleştirilen projelerde başarıyla uygulanarak etkinliğini ve yaygın olarak benimsenme potansiyelini ortaya koymuştur." ifadelerini kullanıyor.

EtaVolt'a göre teknolojileri, güneş hücrelerine hassas sıcaklık ve yoğun ışık uygulandığında, malzeme moleküllerini uyararak hızla hareket etmelerine, düzenlerini değiştirmelerine ve ışık ile ısı hasarını onarmalarına neden oluyor. Güneş panellerini onarma süreci, enerji sızıntısını önleyerek optimum ışık enerjisi toplanmasını sağlıyor.

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Geliştirilen cihaz 2,3 metre uzunluğa kadar olan güneş panelleri üzerinde otomatik olarak hareket edebiliyor ve bu panellerin tedavi edilmesine ve kaybedilen alan performanslarının %5'ine kadarının geri kazanılmasına yardımcı oluyor. İşlem beş dakikadan az sürüyor. Güneş panelinin türüne bağlı olarak beş yıla kadar koruma sağlanabiliyor. İç mekanlarda veya dış mekan güneş enerjisi çiftliklerinde de kullanılabiliyor.