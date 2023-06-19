Bu teklifi reddetmek neredeyse imkansız... Milyonlarca dolarlık deviyle anlaşma

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken İtalya'dan Sarı-Lacivertli yönetime çok konuşulacak bir takas teklifi geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken sezonun en dikkat çeken ismi şüphesiz genç yıldız Arda Güler olmuştu. Henüz 18 yaşındaki başarılı oyuncu, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarırken, milli takıma kadar yükselmiş ve birçok dünya devinin de radarına girmişti.

Birçok taliplisinin olmasına rağmen başarılı oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Güler'den büyük bonservis kazançları beklerken İtalya'dan Sarı-Lacivertli camiaya beklenmedik bir teklif geldi.

Birçok dev kulübün birbiriyle yarıştığı Arda Güler transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya devlerinden Milan'ın transferde ısrarcı olduğu ve takas formülünü düşündüğü kaydedildi. İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre; Charles De Ketelaere transferinde hayal kırıklığı yaşayan Milan, o bölgeye Arda Güler yatırımını yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlıların transferde takasta kullanacağı oyuncuların Divock Origi veya Ante Rebic olabileceği belirtildi. Milan teklifini bu iki oyuncudan biri + para şeklinde yapmayı düşünüyor.

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PSG, Napoli, Ajax, Dortmund, Bayern Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olduğu Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

18 yaşındaki futbolcunun annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Yıldız ismin annesi Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklindeki paylaşımı Fenerbahçe camiasını telaşlandırdı. Genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarlar, "Arda Güler bizi bırakma" diye kampanya başlattı. Yapılan bu paylaşıma binlerce tweet atıldı. Anne Güler'in paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi.

İddialara göre; Arda Güler bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak. Yeni menajeri, sözleşmedeki 17,5 milyon euro çıkış maddesin devreye soktu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ise aileyi ikna etmeye çalışıyor iddiası sosyal medyayı salladı.