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Bu tarifle mobilyalarınızdan tozu uzaklaştırın

Toz herkesi çok rahatsız eder en fazla da astım gibi nefes darlığı çekenleri. İşte mobilyalarınızdan tozu uzaklaştırmak için çok güzel bir formül…

22 Kasım 2018 Perşembe 17:33
Bu tarifle mobilyalarınızdan tozu uzaklaştırın

GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı su

1/2 çay kaşığı organik sıvı sabun

1 su bardağı sirke

1/2 çay kaşığı zeytinyağı

10-20 uçucu yağ damlaları (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Büyük bir sprey şişesinde su, sabun ve sirkeyi karıştırın. Sirke ve sabunun birlikteliği mükemmel bir temizlik sağlar ve mobilya gibi hassas eşyalarınıza zarar vermeden tozların alınmasını sağlar. Bu yüzden hazırladığınız bu karışımı her türlü yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Eğer hazırladığınız karışımın güzel kokmasını istiyorsanız, o zaman içine en sevdiğiniz uçucu yağdan 10-20 damla koyun ve yarım çay kaşığı zeytinyağı ilave edin. Zeytinyağı tozları toplamaya yardımcı olurken, özellikle ahşap zeminlerin beslenmesine ve parlamasına da yardımcı olur.

Sprey şişesi içinde hazırladığınız karışımı yüzeylere püskürtebilir veya bir bez veya pamuk üzerine dökerek toz alma işlemini yapabilirsiniz. Su ile yağın karışmayacağınızı unutmayın. Bunun için sprey şişesini kullanmadan önce mutlaka sallamayı unutmayın.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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