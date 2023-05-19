Bu tam bir rezalet! Seçimlerle ilgili iğrenç sözler

Muhalefete oy vermeyenleri insan yerine koymayan zihniyetin temsilcilerinden Fikri Sağlar, yine milli iradeyi yok saydı. Solak Birgün gazetesindeki yazısında, Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı destekleyen milyonların kararına aklı sıra gölge düşürmeye çalışan Sağlar, özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Türkiye’nin geleceği 28 Mayıs’ta aydınlanacak… Cumhurbaşkanı seçiminin 2’nci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi olasılığı gün be gün daha da güçleniyor…

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Böyle düşünmemizin gerekçeleri çok açık.

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Öncelikle 9 milyona yakın seçmen 1’inci turda oy kullanmadı.

Şimdi kullanacaklar.

Yapılan hileleri, çalınan oyları, kurulan tuzakları gördüler.

Sadece Saray şürekası, yandaş ve çeteler için soyulan devlet kaynaklarının aslında çocuklarının geleceğini de yok ettiğinin farkına vardılar…

Hak, hukuk ve adalet diyen, eşitlik ve barış isteyen, yurttaşlarını güvende tutan bir ülke olması için Türkiye’nin başına, insana saygı duyan, söz ve karar hakkının yurttaşlarında olduğuna inanan siyasal bir yönetimin gelmesinin şart olduğunu anladılar! (…)”