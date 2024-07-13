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Medya Bu tam bir palavra! 75 yıldır aynı yalanı tekrarlıyorlar
Medya

Bu tam bir palavra! 75 yıldır aynı yalanı tekrarlıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-13 13:50:00 -
Bu tam bir palavra! 75 yıldır aynı yalanı tekrarlıyorlar

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşe yazısında, NATO'nun 75. Yıl zirvesinde alınan kararları eleştirdi. Korkmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ı "barıştan söz eden barbar" olarak nitelendirdi. NATO'nun, İsrail'e silah sağlayarak Gazze'deki soykırımı desteklediğini vurgulayan Korkmaz, NATO'nun savaşların mühendisi, ABD'nin de uluslararası terörün kaynağı olduğunu belirtti​. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşe yazısında, NATO'nun 75. Yıl zirvesinde alınan kararları eleştirdi. Korkmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ı "barıştan söz eden barbar" olarak nitelendirdi. NATO'nun, İsrail'e silah sağlayarak Gazze'deki soykırımı desteklediğini vurgulayan Korkmaz, NATO'nun savaşların mühendisi, ABD'nin de uluslararası terörün kaynağı olduğunu belirtti​. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

" “NATO, bugün her zamankinden daha güçlü! 1949’dan beri barışı koruyoruz.”

***

Birleşik Haydutlar Devleti ABD’nin bir tür “Ayaklı Mumya” Başkanı Biden; bu sözleri NATO’nun 75. Yıl zirvesinde fışkırttı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiç utanmadan barıştan söz edebilen bu Barbar Joe, Gazze’de süren soykırımın suç ortağıdır.

YAMAN ÇELİŞKİ

Soykırımcı Biden, Washington’daki NATO Zirvesi’nde “ABD yapımı F-16’lar, bu yaz Ukrayna semalarında olacak” diye babalandı.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline karşı konuşlanan ABD; işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist İsrail’in hamiliğini yapıyor.

***

Terör Devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımda kullandığı silahların büyük çoğunluğu ABD’den yollanıyor.

BİRLEŞİK PALAVRALAR

NATO’nun yetmiş beş senedir “barışı koruduğu” palavrası bir yana…

ABD’nin lokomotifliğindeki NATO…

Hem savaşların mühendisidir; hem de Gayrı Nizami harbin derin karargâhıdır.

***

NATO’nun lokomotifi Haydut Devlet ABD, uluslararası terörün de kaynağıdır.

On yıllar boyunca, dünyanın dört bir yanında ters manyel yöntemle kan döken “kontra” terör örgütlerini “inşa eden” de ABD’dir. (...)"

 

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