Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi

HABER MERKEZİ

Eski Türkiye’de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yaşanan din referanslı mağduriyetler yok denecek kadar az hale gelirken, milletin göz bebeği ordumuzda hâlâ maşeri vicdanları yaralayacak hadiseler yaşanıyor. Başörtülü subay-astsubayların dualarla mezun olduğu, tesettürlü annelerin yemin törenine alındığı ve din subaylarının istihdam edildiği Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Muhammed’in ordusu” övgüsünü ziyadesiyle hak ederken, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı orduevlerinde hâlâ içki alımı devam ediyor. Devletin ihale platformu e-KAP’ta yer alan verilere göre; Millî Savunma Bakanlığına bağlı çok sayıda ordu ve subay evinde doğrudan temin yöntemiyle defalarca içki alımı yapıldığı öğrenildi.

Devlet eliyle kötü alışkanlık

Peygamber Ocağı TSK’ya yakışmayan ve subayların küçük çocuklarının da kullandığı orduevleri ile subay gazinolarına alınan rakı, bira, viski ile tekilaların olduğu alkollü içecek alımı ihalelerinden bazıları söyle:

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı “Harbiye Orduevi”nce doğrudan alım yöntemiyle gerçekleşen “İthal İçki Alımı’ ihalesinde, birim fiyatı 750 TL’yi bulan yüksek alkollü içecek alımı yapıldığı ortaya çıktı. 24 Nisan 2024’te gerçekleşen ihalede Ameretto 70 CL, Martini Bianco 70 CL, Teqila Olmeca 70 CL, Jack Daniels 70 CL, Bombay Safir 70 CL, 12 Malibu 70 CL ve Jameson 70 CL içkileri alındığı ortaya çıktı.

Yine “Harbiye Orduevi”nce yine bu yıl yapılan bira ihalesinde toplamda 621 bin 560 TL karşılığında Amsterdam 50 CL, Becks 50 CL, Bomonti Filtresiz 50 CL, Efes Kutu 50 CL, Efes Malt Tava 50 CL ve Miller 33 CL Şişe bira alımı gerçekleştirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllarca TSK’da üst düzey görev yapan yüksek rütbeli subayların tercih ettiği Fenerbahçe Orduevi ise 27.02.2024’de, doğrudan temin ihalesinde resmen bira stokladı. “24DT251399” Doğrudan Temin Numaralı “Bira Alımı” ihalesinde, 600 şişe Becks 50 Cl Depozitosuz, 3 bin kutu Filtresiz 50 Cl depozitosuz, 360 Extra 50 CL, 6 bin kutu 50 CL, 3 bin 600 kutu Malt 50 CL, 240 şişe Miller 50 CL ve 240 şişe de Özel Seri 50 Cl bira temin edildi.

Büyükçekmece Subay Orduevi Müdürlüğü, 28.03.2024 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen ‘İki Kalem Yüksek Alkollü İçki Alım İşi” ihalesinde, şişe fiyatı 499 TL olan Tekirdağ AL 35 CL ile birim fiyatı 620 TL olan Tekirdağ Altın Seri 20 CL’lik çok sayıda rakı alımı yaptı.

TSK’da rakı bira gırla

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde alkollü içkinin su gibi içildiğini gösteren benzer içki alımı ihaleleri şöyle devam ediyor...

Yine aynı gün Büyükçekmece Subay Orduevi Müdürlüğü’nce doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen ‘İki Kalem Düşük Alkollü İçki Alım İşi” ihalesinde ise kutu fiyatı 59 TL’den başlayan 1200 adet Efes Malt Tva 50 CL kutu bira ile 70 koli Bomonti Filtresiz KL 50 CL bira alımı gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Eğitim Merkezi Komutanlığı da büyük içki stoku yaptı. 29.02.2024’te gerçekleşen “Alkollü İçki Alımı” ihalesinde; 27 adet Göbek Rakı 100 CL, 100 adet Göbek Rakı 20 CL, 26 adet Göbek Rakı 35 CL, 22 adet Beyaz Şarap 37,5 CL, 53 adet Kırmızı Şarap 37,5 CL, 17 adet Beyaz Şarap 75 CL, 21 adet Kırmızı Şarap 75 CL, 9 adet Meyve Şarabı 75 CL, 12 adet Cin 70 CL, 13 adet Votka 100 CL, 8 adet Viski 100 CL, 5 adet Viski 70 CL, 5 adet Tekila, 194 adet Rakı 20 CL, 214 adet Rakı 35 CL ve 47 adet Rakı 100 CL alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Eğitim Merkezi Komutanlığı yine 29.02.2024’te gerçekleşen bira alımı ihalesinde ise 3 bin 842 Kutu Bira, 4 bin 488 Depozitosuz Sişe Bira ve bin adet de Yüksek Alkollü Bira aldı.

Anayasaya da aykırı

K.K.K.lığı Kırıkkale Kışlası Gazino Müdürlüğü de 9 Şubat’ta gerçekleşen “Muhtelif Bira Alımı” ihalesi kapsamında bin 920 adet Bira Klasik Teneke Kutu 50 Cl, bin 920 adet Bira Malt Teneke Kutu 50 Cl ve 880 adet Bira Filtresiz Şişe 50 Cl alındı.

İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı kantini 01.02.2024’te 100 bin adet bira ve çeşitleri satın aldı.

Öte yandan; Anayasa’ya göre Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden korumakla yükümlü olduğu halde kamu kurumu olan TSK’ya ait orduevlerinde su gibi alkol tüketilmesi bir çelişki örneği olarak karşımızda duruyor.