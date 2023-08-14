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Bu süt dünya gündemini altüst edecek! Yeni buldular... İçen o hastalığa yakalanmıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 17:24:00 -
Bu süt dünya gündemini altüst edecek! Yeni buldular... İçen o hastalığa yakalanmıyor

Avrupa’da özellikle Fransa ve İngiltere’de Kovid-19’un Omicron varyantının alt türevi olan Eris’in (EG.5.1) hızla yayılması yeni salgın endişesini artırırken Özbekistan’dan güzel bir haber geldi.

 Tahsin Han 

Özbekistan’da koronavirüse karşı bağışıklık kazandıran bir süt üretildi. Uzmanlar, bu buluşun virüsün yeniden yayıldığı bugünlerde önemli olduğunu söylüyor...

Geçtiğimiz iki yılda tüm dünyayı kasıp kavuran ve yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı bağışıklık kazandıracak yeni bir ürün üretildi... Son günlerde Avrupa’da özellikle Fransa ve İngiltere’de Kovid-19’un Omicron varyantının alt türevi olan Eris’in (EG.5.1) hızla yayılması yeni salgın endişesini artırırken Özbekistan’dan güzel bir haber geldi... Özbekistan’da koronavirüse karşı yeni bir yöntem geliştirildi. Geliştirilen yeni yöntem ile koronavirüse karşı bağışıklık kazandıran bir süt üretildi. Nukus şehrinde faaliyet gösteren PanaevFarms firması, SARS-CoV-2’yi nötralize etme özelliğine sahip bağışıklık kazandıran süt ve süt ürünlerinin üretimine ve satışına başladı.

Yenilikçi Gelişim Bakanlığına bağlı Uluslararası Moleküler Alerji Merkezi ve Viyana Tıp Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı bağışıklık sütü elde edilmesine yönelik proje çalışmaları 2021 yılında başlatıldı. Deney olarak PanayevFarms tarafından Avusturya ve Almanya’dan ithal edilen damızlık inekler ve Holstein ineklere 3 doz Özbek-Çin ZF-UZ-VAC2001 aşısı uygulandı. 2022 yılında, rekombinant ZF-UZ-VAC2001 aşısı ile aşılanmış ineklerin bağışıklık sütünden alınan analiz sonuçları, ikinci dozdan iki hafta sonra nötralize edici antikorların geliştiğini gösterdi.

Ekim 2022’den bu yana, PanayevFarms’ta Immune Milk markası altında küçük ölçekli pastörize süt üretimi için teknolojik hatların test edilmesi başladı. Prestijli bilimsel dergi Frontiers in Nutrition’da koronavirüs enfeksiyonuna karşı yeni nesil bağışıklık kazandıran sütün sonuçları hakkında bilimsel bir makale yayınlandı.
Uzmanlar, DSÖ’nün Eris omikron virüsünün bugünlerde yayılması karşısında suskunluğunu korurken, üretilen bağışıklık sütü herkes için yeni bir umut olacak gibi.
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