Bu sözlerin sahibi hangi başbakan? 'Şimdi anladım ki bu eşşeoğlueşekmiş hayatın hakimi'

Özkök yazısında Bülent Ecevit'in para için dikkat çeken ifadeler kullandığını belirtti.

Ecevit'in kendi hayatını anlattığı kitaptan alıntılar yapan Ertuğrul Özkök, "Benim için en şaşırtıcı şeylerden biri bütün mektuplar boyunca hep parasızlıktan şikayet etmesi, çalıştığı yerlerde yöneticilerden hep maaşını arttırmasını talep etmesi oldu" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün aktardığına göre Bülent Ecevit'in parayla ilgili sözleri şöyle:

“Yavaş yavaş şifa buluyor gibiyim. Hayatla aramdaki sulh müzakereleri tatmin edici bir safhaya döküleceğe benziyor. Amma yine de “işallah.” (İnşallah kelimesini hep böyle yazıyor)

Buna sebep ne bilir misin? Para! Nihayet anladım ki artık bu eşşoğlueşşekmiş hayatın hakimi… Ne dersek diyelim onun tebaasıyız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eşşeoğlueşşek yüzüme biraz sırıtınca bendenizin ağzı kulaklarına vardı.”