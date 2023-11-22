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Gündem Bu sözlerin sahibi hangi başbakan? 'Şimdi anladım ki bu eşşeoğlueşekmiş hayatın hakimi'
Gündem

Bu sözlerin sahibi hangi başbakan? 'Şimdi anladım ki bu eşşeoğlueşekmiş hayatın hakimi'

Yeniakit Publisher
2023-11-22 17:43:00 -
Bu sözlerin sahibi hangi başbakan? 'Şimdi anladım ki bu eşşeoğlueşekmiş hayatın hakimi'

Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında Bülent Ecevit ile ilgili anılarını anlattı. Özkök Ecevit'in hayatını anlatan bir kitaptan alıntılar aktardı.

Özkök yazısında Bülent Ecevit'in para için dikkat çeken ifadeler kullandığını belirtti.

Ecevit'in kendi hayatını anlattığı kitaptan alıntılar yapan Ertuğrul Özkök, "Benim için en şaşırtıcı şeylerden biri bütün mektuplar boyunca hep parasızlıktan şikayet etmesi, çalıştığı yerlerde yöneticilerden hep maaşını arttırmasını talep etmesi oldu" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün aktardığına göre Bülent Ecevit'in parayla ilgili sözleri şöyle:

“Yavaş yavaş şifa buluyor gibiyim. Hayatla aramdaki sulh müzakereleri tatmin edici bir safhaya döküleceğe benziyor. Amma yine de “işallah.” (İnşallah kelimesini hep böyle yazıyor)

Buna sebep ne bilir misin? Para! Nihayet anladım ki artık bu eşşoğlueşşekmiş hayatın hakimi… Ne dersek diyelim onun tebaasıyız.
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Eşşeoğlueşşek yüzüme biraz sırıtınca bendenizin ağzı kulaklarına vardı.”

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