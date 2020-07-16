Bu sözleri söyleyen bir milletvekili! "Ayasofya'da çan çalsın, ayin yapılsın"

HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, T24'te Şirin Payzın’ın sunduğu programda HDP’nin Ayasofya’nın ibadete açılması konusundaki sorulara verdiği cevaplar ile büyük bir rezilliğe imza attı.

Programda Şirin Payzın'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki sorularına HDP'li Paylan şöyle cevap verdi:

Benim önerim şu aslında: Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya’nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün. Buna ihtiyacımız var. Çünkü 1000 yıl bakın çan çalmış, 500 yıl ezan okunmus bir mabetten bahsediyoruz. Burası kutuplaşmanın, kamplaşmanın, ötekileştirmenin değil, barışın yeri olabilir.