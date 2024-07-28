Bu sözleri kullanan Yunanlı vekil değil CHP'li Namık Tan Masal oldu Mavi Vatan

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal ifadeler sarf eden Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" dedi.

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEDİ

Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan, "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı.

NAMIK TAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

CHP'li Tan'a tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Partili vekiller de skandala sessiz kalmayarak Tan'a tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." dedi.

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AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN TAN'A TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi paylaşımında, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine “masal” demiş. Selefi Ünal Çeviköz de “yayılmacılık” demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." ifadelerini kullandı.

"NAMIK TAN GİBİ MÜSTEMLEKE KAFALAR CHP'DE KADROLU DIŞ İLİŞKİLER SORUMLULARIDIR"

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da, Namık Tan'a tepki gösterdi. Ayvalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Namık Tan gibi müstemleke kafalar CHP’de kadrolu dış ilişkiler sorumlularıdır. Daha önce aynı görevde yine bir ev zencisi olan Ünal Çeviköz vardı. Bunlar için ABD’nin çıkarları Türkiye’den önce gelir. Yunan Osmanlı’dan daha kıymetlidir. Bu yüzden Mavi Vatan’ı değil, sona erdirdiğimiz East-Med projesi için çalışırlar." dedi.

KENDİ PARTİSİNDEN DE TEPKİ GELDİ

'Mavi Vatan' hakkında skandal açıklamalarda bulunan Namık Tan'a kendi partisinden de tepki geldi. Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından Tan'a tepki gösterdi.

"MAVİ VATAN DENİZLERDEKİ HAK VE MENFAATLERİNİN SOMUTLAŞMIŞ İFADESİDİR"

Bağcıoğlu mesajında, "MAVİ VATAN Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır. Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye’de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi’ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek’in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur. Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk’ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir." ifadelerini kullandı.