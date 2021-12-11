Bu sözler keşke gerçek olmasaydı ama maalesef gerçek! Engin Altay’dan Meclis’te PKK fıkrası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı konuşmada HDP’nin avukatlığına soyundu ve hükümete akıl verdi. ‘Parti içinde PKK’lıların olması HDP’yi terörist yapmaz diyen’ diyen Altay, “Hükümetinize söyleyin terörle insan gibi mücadele etsin. HDP ile didişmeyi bırakın.” çıkışında bulundu.

Tezkereye ‘hayır’ dedikleri için PKK/HDP’den teşekkür almışlardı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye HDP’den teşekkür gelmişti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP’nin ‘hayır’ demesini HDP tarafından çok kıymetli bulunduğunu açıklamıştı.

CHP’li Altay: HDP ile didişmeyi bırakın!

Meclis’te haddini aşan konuşma yapan CHP’li Engin Altay, HDP üzerinden AK Parti hükümetine akıl vermeye kalkıştı. HDP ile birlikte yol aldıklarını her fırsatta gizlemeye çalışan Engin Altay, bu kez açık açık HDP’yi savundu. Altay, “AK Parti’ye de bir tavsiyem olsun. HDP ile didişmeyi bırakın. Hükümetinize söyleyin adam gibi terörle doğru dürüst terörle mücadele etsin. Burada insan gibi mücadele etsin. HDP’yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz.” dedi.