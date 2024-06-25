Bu sorun kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Navdar Başaran, tiroit hastalıklarının neden olduğu risk faktörleri ve bunların sağlık üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroit hormonlarının dengesizliğinin, kalp ve damar sağlığını doğrudan etkileyebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Başaran, “Hipotiroidizm, yüksek LDL kolesterol seviyelerine ve kalp hastalığı riskinde artışa neden olabilir. Bradikardi ve kalp yetmezliği de gelişebilir. Hipertiroidizm de taşikardi, atriyal fibrilasyon ve yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

“Psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir”

Tiroit hormonlarının, vücudun metabolik hızını düzenlediğine değinen Uzm. Dr. Başaran, “Hipotiroidizm metabolizmanın yavaşlamasına, kilo alımına, obeziteye ve insülin direncine neden olabilirken, hipertiroidizm hızlı metabolizma nedeniyle kilo kaybı, kas zayıflığı ve besin emiliminde bozukluklar görülebilir. Bunun yanı sıra nörolojik ve psikolojik risklerde görülmektedir. Tiroid hormonlarının dengesizliği, beyin fonksiyonlarını ve ruh halini etkileyebilir. Hipotiroidizm depresyon, hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü ve bilişsel gerileme gibi nörolojik sorunlara yol açabilirken, hipertiroidizm, anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, titreme ve ruh hali değişikliklerine neden olabilir” ifadelerine yer verdi.

Uzm. Dr. Mehtap Navdar Başaran, tiroit hormonlarının, üreme sağlığını ve cinsel fonksiyonları da etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Hipotiroidizm kadınlarda adet düzensizlikleri, ağır kanama, kısırlık ve düşük riski artabilir. Erkeklerde düşük libido ve erektil disfonksiyon görülebilir. Hipertiroidizm kadınlarda adet döngüsünde düzensizlikler, düşük ve erken doğum riski artabilir. Erkeklerde düşük libido ve erektil disfonksiyon meydana gelebilir. Yine tiroit hormonları, kemik metabolizmasını da etkilemektedir. Hipotiroidizm, düşük tiroid hormonu seviyeleri, kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoz riskini artırabilir. Hipertiroidizm, hızlı kemik kaybına neden olarak osteoporoz ve kırık riskini artırabilir” şeklinde konuştu.

“Göz problemlerini tetikleyebilir”

Tiroit hastalıklarının, göz, guatr ve cilt problemlerini de neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Başaran, “Özellikle graves hastalığı gibi hipertiroidizm türlerinde, gözlerde şişlik, tahriş ve hatta görme kaybı riski bulunabilir. Tiroit bezinin büyümesi, nefes alma ve yutma güçlüklerine yol açabilir ve ciltte kuruluk, kalınlaşma ve saç dökülmesine neden olabilir. Tiroit hastalıkları, sadece tiroit bezini değil, vücudun birçok sistemini etkileyerek çeşitli risk faktörlerini beraberinde getirebilir. Bu nedenle, tiroit fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmek ve belirtiler konusunda bilinçli olmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, bu risklerin minimize edilmesine yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

“Erken teşhis ve tedavi önemli”

Düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Başaran, “Tiroit hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi, hastaların genel sağlığını korumak için kritiktir. Düzenli sağlık kontrolleri ve belirtiler konusunda bilinçli olmak, tiroit bozukluklarının yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur” dedi.

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