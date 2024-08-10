  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bu sokağa giren ferahlıyor
Yaşam

Bu sokağa giren ferahlıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-10 10:48:00 -

Ankara Beypazarı'nda Demirciler sokağına giren ferahlıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağı'na yerleştirilen 14 adet vantilatörle; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken yaz sıcaklarına rağmen ferah bir şekilde zaman geçiriyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından, ilçede yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı'na 14 adet vantilatör konuldu. Sokağın üzerinin perdeler ile kapatılmasıyla da gölge bir ortam oluşturuldu.

"Vatandaşlarımız vantilatörün dibinden ayrılmıyor"

Şehrin stresinden uzaklaşarak nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı'nda vantilatörlerin ardından vatandaşların ve esnafın keyfi yerinde. Tarihi sokakta esnaflık yapan Hasan Özkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok olumlu ve güzel bir şey. Özer başkana teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve turistler bu çarşıya geldiği anda alışveriş yapacağım diye vantilatörün dibinden ayrılmıyor. Vatandaş burada kalıyor, alışveriş ediyor ve esnaf memnun” diye konuştu.

Tarihi sokağa alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise serinlemeye uğraştığını ve vantilatörlerin bu yaz sıcağında çok iyi geldiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu
Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu

Yaşam

Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu

Rize'de koşturan boz ayı görüntülendi
Rize'de koşturan boz ayı görüntülendi

Yaşam

Rize'de koşturan boz ayı görüntülendi

Bir tarafta ekmek savaşı bir tarafta çocukluğun güzelliği! Kömür karası böyle renkleniyor
Bir tarafta ekmek savaşı bir tarafta çocukluğun güzelliği! Kömür karası böyle renkleniyor

Yaşam

Bir tarafta ekmek savaşı bir tarafta çocukluğun güzelliği! Kömür karası böyle renkleniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23