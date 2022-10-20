Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın Yunanistan ayağında yer alan yarışmada Sofia Margariti, yaşadığı ve yarışmadan çekilmesine neden olan sakatlığı sebebiyle Acun Ilıcalı'yı ve Survivor ekibini suçladı. Sofia Margariti, hem yapımcıya hem de yapım ekibine rekor bir manevi tazminat davası açtı.

Akşam'a göre; Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarından biriyle davalık oldu. Magazinkolik'in haberine göre; Yunanistan'da gerçekleştirilen Survivor yarışmasında 2020-2021 sezonunda yarışmacı olan Sofia Margariti, yarış zamanında geçirdiği bacak sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ancak Sofia Margariti, yaşadıklarından dolayı Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı'yı suçladı ve dava açtı.

Toplamda 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı şu açıklamada bulundu:

"Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor. Bunların karşılığı olamaz fakat 200 bin Euro tazminat davası açtık. Yunanistan mahkemelerinin en iyi kararı vereceğinden eminiz."

ACUN MEDYA'DAN İDDİALARA YALANLAMA

İddiaların ardından yapım şirketi Acun Medya'dan şu yazılı açıklama yapıldı:

"İnternette yayınlanan ve televizyon yapımı Survivor'un (2020 - 2021) eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle, belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz."

"Her halükarda, gerçeği ortaya çıkarmak için, şirketimizin her zaman ilgili sigorta poliçeleri aracılığıyla, söz konusu yarışmacı da dahil olmak üzere tüm yarışmacıların yaralanması durumunda gerekli tüm tıbbi harcamaları ve masrafları karşılamayı taahhüt ettiğini açıklıyoruz. Hem Saint Dominic'te hem de Yunanistan'a döndükten sonra ülkenin en iyi özel hastanelerinden birinde uygun tıbbi müdahaleler ve kontroller yapılıyor. Açıklama Acun Medya'nın değerleri ve profesyonelliği, şirketimizin itibarına ve statüsüne aykırı herhangi bir gerçek dışı bilginin yayılmasına ve yayınlanmasına izin vermemekte, tüm yasal haklarını açıkça saklı tutmaktadır."