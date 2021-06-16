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Gündem Bu siyonist katilleri Türkiye’den derhal defedin!
Gündem

Bu siyonist katilleri Türkiye’den derhal defedin!

Türkiye’de yaşayan bazı Yahudilerin Filistin halkına karşı savaştığını biliyor muydunuz? Hukukçu Muharrem Balcı Filistin'de kardeşlerimizi katleden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:34:00 - 2021-06-16 19:47:06
Bu siyonist katilleri Türkiye’den derhal defedin!

Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik barbarlığında görev alan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudilerin de savaştığı kamuoyunda çok da bilinmez.

İşte onlardan bazıları

 

Çifte vatandaş statüsünde olan bu kişiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda cürümlerini ifşa ederken yani Filistinlileri katledip insanlığa karşı suç işlerken bunlar hakkında herhangi bir işlemin yapılmaması tepkilere neden oluyor.

Hukukçu Muharrem Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siyonist rejime askerlik yapan ve Filistinlilere karşı savaşan Türkiyeli Yahudilere karşı hukuk mücadelesine girişti.

"Biz de bir grup hukukçu arkadaşı ile beraber Filistinde yaşanan insanlık suçunun faillerinin soruşturulması ve ceza alması için suç duyurusunda bulunacağız" diyen Balcı, ayrıca duyarlı tüm vatandaşları şikayetçi olmaya davet etti.

Balcı, hazırladığı şikayet metnini ve dilekçe örneğini sosyal medya hesabından paylaştı.



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Yorumlar

Türkiyem

Ben devlet değilim ama devletimin bir neferiyim böyle İslam düşmani siyonistleri bizlere gösderin cezasini biz verelim bunları devletimiz cezasiz birakmamalı
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