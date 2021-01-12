Bu siyaset değil, şımarıklık! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'na akılalmaz sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kin kusan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan da bunlar sorumlular. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. 18 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptılar.

- Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum"

- Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.