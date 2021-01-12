Bu siyaset değil, şımarıklık! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'na akılalmaz sözler
CHP'nin kasetle göreve gelen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a peş peşe hakaretler savurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kin kusan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
- Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan da bunlar sorumlular. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. 18 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptılar.
- Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum"
- Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.