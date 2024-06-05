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Yaşam Bu sıcağa dayanmak zor! Adanalılardan sıcağa karşı ilginç yöntem
Yaşam

Bu sıcağa dayanmak zor! Adanalılardan sıcağa karşı ilginç yöntem

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:19:00 -
Bu sıcağa dayanmak zor! Adanalılardan sıcağa karşı ilginç yöntem

Adana'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Eski model araç sahipleri sıcağa karşı ilginç bir yöntem buldu.

Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'da eski model klimasız araç sahiplerinin imdadına Kozanlı bir tamirci yetişti. Kozan Oto Sanayi Sitesinde 13 yaşından bu yana oto tamirciliği yapan Mustafa Yücel, “Benim bir eski model otomobilimde ısınma, hararet sıkıntısı vardı bu sorunu çözmek için geliştirdiğim sistem şimdi klimasız araçların imdadına yetişti. Bu Universal sistem diye geçiyor biz bunu eski model otomobillere parçaları bir araya getirerek 12 volt elektrikle çalışan klima sistemine dönüştürdük. Günde 2 araca takabiliyoruz. Şu an 4 aracımız sırada. Biri Kadirli’den biri İstanbul’dan geliyor. Sorunsuz çalışıyor 40-45 bin TL bir maliyeti oluyor” diye konuştu.

84 model aracına klima taktıran Ramazan Karakurt “Şu an Adana çok aşırı sıcak. Araba ile çalışamıyorum, ben de burada esnafım sorunsuz çalıştığını gözlemledim ve aracıma taktırmaya geldim” dedi.

Eşine destek için sanayi sitesinde tek kadın çalışan oldu

Eşinin siparişlere yetişememesi üzerine eşine destek için sanayiye gelen ve Kozan Sanayi Sitesinin tek kadın esnafı olan Fatma Yücel ise "Eşim taleplere yetişmekte zorlanıyordu ben de ona destek için işlerine yardım etmek için yanına geldim. Ona yardımcı oluyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz” diye konuştu.

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