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Bu sezon Türkiye'yi Galatasaray sırtlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlar arasında Türkiye'ye en çok puan kazandıran takım oldu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:28
Bu sezon Türkiye'yi Galatasaray sırtlıyor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü sonuçlar alan Türkiye, bu yılki sıralamada ancak 19. sırada yer bulabildi. Takımlarımızın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle fazla puan elde edilemezken, en çok katkıyı Galatasaray yaptı.

Skorer'in haberine göre; Avrupa kupalarına veda eden Başakşehir ile birlikte beş takıma bölünen puanlamada Galatasaray, 4 puanlık bonusuyla birlikte ülke puanına 7 puan katkı yaptı.

Onu 6.5 puanla Beşiktaş izledi. Fenerbahçe 5.5, Başakşehir ise 0.5 puanla katkı verirken, Akhisar'ın hiç puanı bulunmuyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:28
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Türkiye
  5. Başakşehir
  6. Avrupa
  7. Akhisar

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