Bu sezon Türkiye'yi Galatasaray sırtlıyor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü sonuçlar alan Türkiye, bu yılki sıralamada ancak 19. sırada yer bulabildi. Takımlarımızın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle fazla puan elde edilemezken, en çok katkıyı Galatasaray yaptı.

Skorer'in haberine göre; Avrupa kupalarına veda eden Başakşehir ile birlikte beş takıma bölünen puanlamada Galatasaray, 4 puanlık bonusuyla birlikte ülke puanına 7 puan katkı yaptı.

Onu 6.5 puanla Beşiktaş izledi. Fenerbahçe 5.5, Başakşehir ise 0.5 puanla katkı verirken, Akhisar'ın hiç puanı bulunmuyor.