  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu şerefsizi yakalayın! Camide yaptıkları ‘pes’ dedirtti
Gündem

Bu şerefsizi yakalayın! Camide yaptıkları ‘pes’ dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 10:16:00 -

Isparta Vanlı Camii'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Namaz kılındığı sırada camiye ayakkabılarıyla giren bir İslam düşmanı, mihraba kadar gelip namaz kılan imamın başında bir süre bekledikten sonra, iddiaya göre yüksek sesle ezan okunduğu gerekçesiyle hocaya bağırdı. Dakikalarca süren tartışma sonrası şahıs camiden çıkarıldı.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan olaya sosyal medyada tepki yağarken, yaşananlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...
İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...

Gündem

İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu camide 5,5 asırdır ezan sesi yükseliy
Bu camide 5,5 asırdır ezan sesi yükseliy

Kültür - Sanat

Bu camide 5,5 asırdır ezan sesi yükseliy

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi
Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Dünya

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar
İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Dünya

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Allah kahretsin ya bu hayvandan aşağı yaratık serbest mi Rabbim taş etsin seni inşaAllah
Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) yine ses getirecek! Türk SİHA'larının birçok başarı elde etmesi sonrası Türkiye'ye bir çok ülkeden t..
Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti
Aktüel

Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Zonguldak Ereğli'de yaşayan ve asıl mesleği emlakçılık olan İsmail Günay, gençlere örnek olmak sebebi ile 10 dönümlük araziye kabak ekti. T..
Ukrayna
Dünya

Ukrayna "Öldürdük" demişti! Rus komutan toplantıda ortaya çıktı

Ukrayna’nın Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği saldırıda öldürdüğünü iddia ettiği Filo Komutanı Viktor Sokolov, Rusya S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23