Bu şerefsizi yakalayın! Camide yaptıkları ‘pes’ dedirtti
Isparta Vanlı Camii'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.
Namaz kılındığı sırada camiye ayakkabılarıyla giren bir İslam düşmanı, mihraba kadar gelip namaz kılan imamın başında bir süre bekledikten sonra, iddiaya göre yüksek sesle ezan okunduğu gerekçesiyle hocaya bağırdı. Dakikalarca süren tartışma sonrası şahıs camiden çıkarıldı.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan olaya sosyal medyada tepki yağarken, yaşananlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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