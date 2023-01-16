Şubat ayı yaklaştıkça pek çok kişi 'Bu sene şubat kaç gün çekiyor?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bu sene şubat kaç çekiyor? Hangi yıllarda şubat 29 çeker?

Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ortaya çıkan fazladan bir gün de şubat ayına eklenir. Böylelikle şubat 4 yılda bir 29 çeker.

Artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.