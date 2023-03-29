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Dini Bilgiler Bu sene Kadir gecesi ne zaman? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı!
Dini Bilgiler

Bu sene Kadir gecesi ne zaman? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı!

Yeniakit Publisher
2023-03-29 23:47:00 - 2023-03-29 23:51:42

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde Kadir gecesinin bu yıl hangi güne denk geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde Kadir gecesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Kadir gecesinin hangi güne denk gelebileceğini değerlendirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan'ın 23. gecesine dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu:

Muhittin İbn-i Arabi (k.s.) ve Ebul Hasen Hazretleri'ne (k.s.) göre Ramazan'ın ilk orucu Perşembe olduğu için 23. geceye denk geliyor. Bunu daha söyleriz ama şimdiden de söylemiş olalım, uyanık olalım.
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