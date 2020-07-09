Bu sene de mi okullar uzaktan eğitim olacak? MEB okulların açılış tarihi son dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağıyla ilgili "Okulların açılacağı hafta ne olacağı bilinmez. Şartlar elverişli olursa açacağız. Bugünde bunu söylememiz doğru değil" dedi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, “Mevzuat gereği takvimi bugünden açıklamak zorundaydık. 31 Ağustos'ta okullar açılsın derlerse de biz buna hazırız. Karma modele de hazırız” dedi. Koronadan dolayı okulların açılmaması durumunda yine uzaktan eğitim yapılacağının söyleyen Bakan Selçuk, “Biz uzaktan eğitime hazırız buna şüpheniz olmasın. Çocuklarımızın sağlını korumak için almamız gereken önlemler ne diye sorarak ilerliyoruz. Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyarak çocukları okullara almak. Biz öğrencileri bir metrekareye sığdırmaya çalışmıyoruz. Seyreltme eğitim derler ise biz de ona göre biz çalışma yaparız. Biz eylülde hangi tablo ile karşılaşırsak o tabloya göre hareket ederiz. İster maske deyin, temizlik malzeme, fiziksel koşullar deyin. Biz hepsine hazırız. LGS'de nasıl sınav verdiysek bunu da başarabiliriz.” İfadelerini kullandı.