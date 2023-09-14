Bu sektöre dikkat! Kur Korumalı Mevduata alternatif olabilir

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı.

Faaliyet Endeksi temmuz ayındaki gerilemenin ardından ağustosta yeniden artış gösterdi.

Sektörel hareketlilik göstergesi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksinin temmuz ayındaki gerilemenin ardından ağustosta yeniden yukarı yönlü artış gösterdiğini ifade ederek, “Endeks değerlerinin tamamında görülen yükseliş, inşaat sektöründeki hareketliliği ortaya koymaktadır.” dedi.

Alternatif olabilir mi?

Işık, “Son dönemde ekonominin soğutulmasına yönelik alınan tedbirlerden bir kısmının konut satışlarını da olumsuz etkileyeceğini öngörmekteyiz. BDDK'nin yeni düzenlemesiyle ikinci ev alacaklara evin değerinin yüzde 22,5'inden fazla konut kredisi verilmesinin önüne geçilmesine yönelik kararı da bu kapsamda alınan tedbirlerden bir tanesidir. Kredi faizlerindeki yükselme inşaat maliyetlerindeki artış ile birlikte değerlendirildiğinde, alınan bu tedbirlerin konut satışlarını aşağı çekeceği beklenebilir..

Bu noktada ekonomi yönetimimiz, önümüzdeki dönemde KKM’den (Kur Korumalı Mevduat) çıkmasını öngördükleri likiditenin yönelebileceği alternatif yatırım kanalı olarak konut sektörünü değerlendirebilecektir" dedi.

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