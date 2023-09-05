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Ekonomi Bu sektördekiler dikkat! Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı geldi... Çılgınlar gibi satın alıp stokları eritmeye geliyorlar
Ekonomi

Bu sektördekiler dikkat! Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı geldi... Çılgınlar gibi satın alıp stokları eritmeye geliyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-05 15:55:00 -
Bu sektördekiler dikkat! Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı geldi... Çılgınlar gibi satın alıp stokları eritmeye geliyorlar

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımları devam ederken Arap ülkesinden cami halısı siparişi verildi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a Ocak-Temmuz döneminde 1,2 milyar doları aştı. Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler de hızla iyileşmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan ayrıca Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Halı sektörü ise bu ülkeye ihracatta başı çekmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 173 milyon 86 bin dolarla halı sektörümüz gerçekleştirdi.

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