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Bu şeker kesinlikle bağımlılık yapacak!

Kahve ve hurmanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan hurma şekerini deneme fırsatınız oldu mu? Hem lezzetli hem de sağlıklı bu şekeri evinizde kolayca hazırlamanız mümkün. İşte, ev yapımı hurma şekeri tarifi…

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:34
Bu şeker kesinlikle bağımlılık yapacak!

Ramazan ayında sofraları her zamankinden fazla şenlendiren hurma sağlık için son derece faydalı bir gıdadır. Bu nedenle hurmayı yalnızca Ramazan ayında değil ölçüyü kaçırmamak kaydıyla her gün tüketmek son derece önemlidir. Yapılan bilimsel çalışmalarla süper besinler arasına giren hurma; kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok konuda sağlığı korur.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Potasyum, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan hurma kemik sağlığı için son derece kıymetlidir.

Lif açısından zengin olan hurma sindirim sistemini düzenler.

Vitamin deposu olan hurma iyi bir enerji kaynağıdır.

Potasyum yönünden zengin olan hurma kalp ve damar sağlığı için kıymetlidir.

Yapılan çalışmalar hurmanın birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterdiğini kanıtlamıştır.

Sağlıklı bir beden için her gün hurma tüketmek doğru mu?

Uzmanlar günde bir adet hurmanın sağlık için son derece faydalı olduğunu belirtiyor. Diyet yapan kişiler de hurmayı ara öğünlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilir. "Yok, ben he rgün hurma yemek istemem" diyorsanız; haftanın üç günü hurma yiyerek sağlıklı bir bedenin temellerini atmayı başarabilirsiniz.

Hurma nasıl tüketilmeli?

Hurmayı kuru meyve olarak süt ya da kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Ayrıca hurmadan hazırladığınız şerbeti tatlı pişirirken şeker yerine kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz hurmadan lezzetli şekerler de hazırlayabilirsiniz.

Hurma şekeri nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 300 gram hurma
  • 1 yemek kaşığı Türk kahvesi
  • 1 yemek kaşığı kakao tozu
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya 

Misafirlerinize hurma şekeri ikram edebilmek için illa Konya'ya gidip bu leziz şekerden satın almanıza gerek yok. Birkaç malzemeyle damaklarda bayram rüzgarları estiren bu şekeri kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Yeter ki kaliteli bir hurmanız olsun...

Öncelikle işe hurmaların çekirdeklerini ayıklayarak başlayın.

Rondoya hurma, kahve, kakao, pudra şekeri ve vanilyayı koyup çalıştırın.

Tüm malzemeler hamur kıvamını alınca parçalar koparıp, hurma şekerine şekil verebilirsiniz.

Genellikle parmak biçiminde satılan hurma şekerine siz de kolayca bu formu verebilirsiniz.

Hazırladığınız şekerleri bir tepsiye yerleştirip birkaç saat buzdolabında dondurun.

Hurma şekerleri iyice soğuduğunda onları dışarı alın.

Bir tencereye toz şekeri ekleyip, ocağın altını açın.

Şekerin kararmaması için sürekli karıştırmanız önemli.

Şeker eridiğinde hurma şekerlerine kurdan batırın ve eriyen toz şekerin içerisine daldırın. Tüm yüzey şekere bulanınca tatlınızı kenara alıp dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:34
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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