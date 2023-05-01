Bu şehirde yaşayanlar bayram edecek! Başvuru yapan, o parayı karşılıksız alacak
Bakanlıklar tarafından açıklamalar peş peşe gelirken 11 şehri ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Yapılan ödemeler hakkında araştırmalar devam ederken destek ödemesi detayları belli oldu. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında dekar başına ödeme yapılacağı aktarıldı. Açıklamalar Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından duyuruldu. Çiftçilere yönelik yapılan destek ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Dekar başına ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapılan destek ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Aksaray, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde ve Şanlıurfa’da ödeme yapılacağı belirtirken 11 il ve 52 ilçede dekar başına 135 TL destek verileceği duyuruldu.
11 şehre 135 TL destek
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapılacak destek ödemeleri hakkında açıklamalar Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi.Bakan Kirişci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Su kısıtı olan 11 il ve 52 ilçede, 2023 yılında yağlık ayçiçeği ekiminde yerli sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize dekar başına 135 TL destek verilecek.”
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