Bu seferki malzemeleri George Clooney oldu! THY açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakın medya servisleri haftalardır Türk Hava Yolları'nı (THY) karalamaya yönelik haberleri gündeme getirmişti.

CHP'ye yakın medya kuruluşları, Hollywood yıldızı George Clooney'in İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Bu reklam filmi teklifini THY'nin yaptığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama yaptı.

"Girişimimiz olmadı"

İddialar üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da.

"Hiç böyle teklifimiz olmadı"

Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiç böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu.