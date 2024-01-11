Bu sefer yola çıktı: Sonunda kar yağışı için net tarih verildi! İstanbullular atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın, fena geliyor
Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili oluyor. Bugün birçok kent için ‘yoğun kar’ yağışı alarmı verildi. İstanbul için 2 gün sürecek olan kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu. MGM ve meteoroloji uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda özellikle uyardı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-sefer-yola-cikti-sonunda-kar-yagisi-icin-net-tarih-verildi-istanbullular-atki-bere-ve-eldivenleri-hazirlayin-fena-geliyor-72493