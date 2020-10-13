Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

"İran bir ABD F-22, F-35 veya Gizli B-2'yi Vurabilir mi?" başlıklı makale, Tasnim Ajansı tarafından hazırlanan bir raporun ardından İran'ın bu gelişmiş füze sistemini elde etme senaryosunu ve olasılığını tartıştı.

National Interest, Rusya'nın İran büyükelçisi Levan Jagarian'ın yorumlarını baz alarak, "ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz ve taahhütlerimizi yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Rus internet sitesi Avia Pro geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin İran'a uygulanan silah ambargosunu genişletme talebini reddetmesinin, Rusya'nın tamamen yasal gerekçelerle İran S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelişmiş silahlar satmaya başlayabileceği anlamına geldiğini söylemişti.

“İran'ın gelişmiş S-400'lere sahip olması ne anlama geliyor?’’ sorusuna verilen cevapta, ‘’büyük ölçüde Rus yapımı savunmaların ne ölçüde yükseltildiğine bağlı. En modern S-400 varyantları yeni nesil dijital işlemciler, bilgisayar ağları ve radar frekansı tespitini kullanıyor ve Rus medyasında bazılarının 5. Nesil hayalet avcıları ve B-2 bombardıman uçaklarını yok edebileceklerini iddia etmesine yol açıyor” ifadeleri kullanıldı.