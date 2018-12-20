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Bu sefer roller değişti! 20 milyon TL'lik dev kuyumcu vurgunu

Manisa'da bulunan Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan bir şahıs hakkında, vatandaşları 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu bulunuldu.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:40
Bu sefer roller değişti! 20 milyon TL'lik dev kuyumcu vurgunu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kuyumcu hakkında vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Kuyumcuda para ve altınları bulunduğunu ileri süren vatandaşlar, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'nin 3 gündür iş yerini açmadığını ve kendisine ulaşılamadığını belirterek durumu polise bildirdi.

Kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri, O.F'ye ulaşamadı.

"20 milyon lirayı çaldı"

O.F'ye nakit ve altın olmak üzere 20 milyon lira verdiklerini iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis, O.F'nin bulunması için çalışma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:40
  1. Manisa
  2. Turgutlu
  3. Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı
  4. Kuyumcu vurgunu
  5. kuyumcu vatandaşları dolandırdı

YORUM YAZ

  • yerli mülteciyerli mülteci1 sa önce
    biz millet olarak beleş para peşine düşersek böyle kaz gibi yolarlar. banka diye bir şey var git bankaya yatır aptal. birisi de benim birader adama anlat anlat dilimde tüy bitti.. hala bankaya koyduramadım üç beş tane altınını.. ya hırsız alacak yada böyle simsar kuyumcuya verip kaybedecek başka yolu yok hakediyorlar...

Günün Özeti

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