Bu sefer roller değişti! 20 milyon TL'lik dev kuyumcu vurgunu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kuyumcu hakkında vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Kuyumcuda para ve altınları bulunduğunu ileri süren vatandaşlar, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'nin 3 gündür iş yerini açmadığını ve kendisine ulaşılamadığını belirterek durumu polise bildirdi.

Kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri, O.F'ye ulaşamadı.

"20 milyon lirayı çaldı"

O.F'ye nakit ve altın olmak üzere 20 milyon lira verdiklerini iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis, O.F'nin bulunması için çalışma başlattı.