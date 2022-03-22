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Siyaset Bu sefer öyle bir şey söyledi ki.. Bırak tıraşı Muharrem!
Siyaset

Bu sefer öyle bir şey söyledi ki.. Bırak tıraşı Muharrem!

2018’de Cumhurbaşkanılığı seçimlerinde aday olarak CHP’nin HDP ile örtülü ittifak yapmasına ses çıkarmayan Muharrem İnce, şimdi ise Atatürk edebiyatı yaparak HDP’ye kapıyı kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 12:11:00 - 2022-03-22 12:26:10
Bu sefer öyle bir şey söyledi ki.. Bırak tıraşı Muharrem!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

İnce, Millet İttifakı'nda yer alıp almayacaklarını ve bu ittifaka HDP'nin de katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

İnce “Biz masaya oturduğumuzda ‘Atatürk' demekten imtina ediliyorsa biz o masadan kalkarız, olmayız. Bizim ilkelerimiz belli. Biz, terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ terör örgütüdür. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Masaya oturacağımız kişilere sorarız, Atatürk ile problemin var mı, var. O zaman oturmuyoruz.” dedi.

2018'de ses çıkarmamıştı

Atatürk edebiyatı yapan Muharrem İnce, 2018’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde HDP ile yapılan örtülü ittifaka ses çıkarmamış ve seçimden sonrası kendisini destekleyen HDP'ye birçok kez teşekkür etmişti.

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Yorumlar

DRSN

YAA HALEN 70 Lİ 80 Lİ YILLAIN TÜRKİYESİNDE ULOOOOOOOOOOOOOOOOOO DÜNYA METAVERSE ÇAĞINA GİRİYOR 30 LARIN DÜŞÜNCESİ HALKI MUTLU ETMİYOR HALEN LAY LOM SÖYLEMLER BIRAKIN MUSATAFA KEMALİ TARİHTEKİ YERİNDE DURSUN ÖĞLE DEĞER LE KALSIN VATANI SATANLARLA BERABER OLMAYIZ DESEYDİN DAHA ÇOK PUAN ALIRDIN HEMŞO

Mesut

Aga de git sizin esas probleminiz yaratılanlar değil yaradan.
TÜM YORUMLARA GİT

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