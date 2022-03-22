Bu sefer öyle bir şey söyledi ki.. Bırak tıraşı Muharrem!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

İnce, Millet İttifakı'nda yer alıp almayacaklarını ve bu ittifaka HDP'nin de katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

İnce “Biz masaya oturduğumuzda ‘Atatürk' demekten imtina ediliyorsa biz o masadan kalkarız, olmayız. Bizim ilkelerimiz belli. Biz, terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ terör örgütüdür. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Masaya oturacağımız kişilere sorarız, Atatürk ile problemin var mı, var. O zaman oturmuyoruz.” dedi.

2018'de ses çıkarmamıştı

Atatürk edebiyatı yapan Muharrem İnce, 2018’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde HDP ile yapılan örtülü ittifaka ses çıkarmamış ve seçimden sonrası kendisini destekleyen HDP'ye birçok kez teşekkür etmişti.