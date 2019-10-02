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Bu sefer de polisler ayaklandı! Türkiye’yi hedef alan Macron’a şok

Fransa’nın Paris şehrinde 22 bin polis, Sarı Yelekliler'in eylemleri sırasında çok yıprandıkları söyleyerek "Öfke Yürüyüşü" adı altında sokaklara indi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:23

Sarı Yelekliler'in eylemleri 45. haftasında devam ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bu kez, 20 yıldır ilk defa, 22 bin polis, bütün polis sendikaları tarafından yapılan ‘öfke yürüyüşü’ protestosu çağrısına cevap vererek sokaklara çıktı.

Ulusal Polis Komiserleri Birliği Genel Sekreteri David Le Bars yaptığı açıklamada, "Polislerin çok büyük bir öfkesi var. Tüm sendikalar polisin hasta olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

İntihar eden polis sayısı arttı

Polislik mesleğinin zorluklarını dile getiren eylemciler, intihar eden polislerin sayısına dikkat çekmek için eylem düzenledi. Fransa’da intihar eden polis sayısı geçen seneye göre arttı, 1 Ocak 2019’dan bu yana 52 polis memuru hizmet silahlarıyla hayatına son verdi. İçişleri Bakanı Cristophe Castaner, intiharları önlemek amacıyla polislere 7 gün 24 saat psikolojik destek veren ‘intihar önleme’ hücresini uygulamaya koymuştu. Ulusal polis tarafından değil de mobil jandarmalar tarafından çerçevelenen gösteride eylemci polisler halkın ve devletin onları desteklemediğini öne sürerek eylem yaptı.

"Sarı yeleklilerin eylemlerinde çok yıprandık"

Öfkeli polisler, polislik mesleğinin hak ettiği değeri ve saygıyı görmediğini dile getirerek aylardır süren Sarı Yelekliler eylemi sırasında çok yıprandıklarını söyledi. Eyleme katılan 54 yasındaki Yves isimli bir polis, "Buradayız çünkü artık bıktık. Emeklilik reformunu, siyaseti, medyayı sorguluyoruz" dedi. Alyans sendikasına mensup olan Olivier Hourçeau ise, "Polisler çalışma koşullarının daha iyi olmasını istiyor. Bize ayrılan bütçede yaklaşık 200 milyon euro düşüş oldu ve bazı polisler kendi ekipmanını almak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Macron'un küstah Türkiye açıklaması

Fransa'da neredeyse her şehirde eylemler devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinde Türkiye var.

Küstah açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekleyen Macron, "Türkiye'nin Suriye'de kendisine alan açmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:23
  1. Sarı Yelekliler
  2. polis
  3. Fransa
  4. Paris
  5. Ulusal Polis Komiserleri Birliği Genel Sekreteri David Le Bars
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