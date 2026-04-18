CENTCOM duyurdu: ABD, Suriye'deki önemli üsleri tamamen devretti

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında yürütülen sürecin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri, planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamlamıştır" dedi.

Çekilme süreci Şubat ayında başlamıştı

Bölgede Doğal Kararlılık Harekatı çatısı altında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, Şubat ayından itibaren kademeli olarak çekilmeye başlamıştı. Bu sürecin son adımı olarak asker ve teçhizat taşıyan son konvoyun, 16 Nisan tarihinde Kasrak Hava Üssü'nden ayrılarak bölgeyi terk ettiği bildirildi.

Yerel ortaklara destek ve DEAŞ ile mücadele vurgusu

Üslerin devredilmesine rağmen terörle mücadele mesajı veren Hawkins, şu noktaların altını çizdi:

Terörle mücadele sürecek: DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasının bölge güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Operasyonel destek: ABD güçlerinin, yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarına destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Mahkum transferleri: Yılın başlarında, Suriye'deki gözaltı tesislerinde tutulan 5 bin 700'den fazla DEAŞ mensubunun Irak'a nakledildiği hatırlatıldı.

Bu devir teslimle birlikte, ABD'nin Suriye sahasındaki askeri varlığı ve operasyonel yapısı yeni bir döneme girmiş oldu.