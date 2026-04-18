CHP’li belediye iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen vurgun davasında kirli çamaşırlar bir bir döküldü Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı Şiddetle reyting devri sona eriyor! Dizilerde büyük temizlik başlıyor Şara Antalya'dan dünyaya duyurdu! Suriye'de sıcak gelişme Korkmuyorum beni susturamayacaksınız Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi Duro Macut: Erdoğan'ı bekliyoruz AB, acil durum stoklarını devreye alacak Jet yakıtı krizine 'cepten yeme' formülü
Okul saldırıları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba iddia: O dizilerin işi bitti!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilerle ilgili tartışmalar devam ederken 'Yeraltı' dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik eleştiriler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

 

FENOMEN DİZİLER YAYINLANMADI

Eşref Rüya ve Yeraltı gibi geniş izleyici kitlesine sahip dizilerin ekrana gelmemesi izleyicilerde merak uyandırdı. Bu gelişme, söz konusu yapımların içerikleri nedeniyle eleştiri odağına yerleştiği yorumlarına neden oldu.

 

KÜTAHYALI: YERALTI ARTIK YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisini hedef aldı. Kütahyalı, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

 

“AĞIR BEDEL ÖDETECEK” ÇIKIŞI

Kütahyalı, açıklamasının devamında suç ve mafya temalı yapımlara karşı daha sert bir yaklaşım sergileneceğini belirterek, “Türkiye’de bundan böyle herhangi bir mafya, çeteci, gangster, çakal, it, kopuk, elleri silahlı karakterlerin olumlu ve karizmatik gösterildiği tek bir TV dizisi bile olamayacak. Yapmaya kalkana devlet ağır bedel ödetecek” dedi.

 

BAHÇELİ BAŞROLÜ ARAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, NOW TV'de yayınlanan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun "Bozkurt Hanoğlu" (Bozo) karakterini canlandırdığı Yeraltı dizisini beğenip başrol oyuncusunu telefonla arayarak tebrik etmişti.

