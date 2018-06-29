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Bu sapkın yürüyüşü durdurun!

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgerder, İnterseks (LGBTİ) adı altında örgütlenen homoların 1 Temmuz da Taksim’de düzenleyecekleri sapkın yürüyüşün engellenmesi için çağrı geldi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:00
Bu sapkın yürüyüşü durdurun!

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgerder, İnterseks (LGBTİ) adı altında örgütlenen homoların 1 Temmuz da Taksim’de düzenleyecekleri sapkın yürüyüşün engellenmesi için çağrı geldi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan Avukat Ali Osman Bağırgan, “Devlet kamu düzenin bozan ve bozma ihtimali olan her türlü etkinliği yasaklayabilir. Dolayısıyla LGBTİ’lilerin yapacağı bu yürüyüşün de acilen yasaklanması gerekir” diye konuştu.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “Sapkınlık bir insan hakkı değildir. Bunu insan hakkı olarak değerlendirmek, insan haklarını gölgelemek olur” dedi. Kamu nizamının korunması adına bu yürüyüşün yasaklanması gerektiğini belirten Akbaş, “İnsan hakları adına altında kamu düzeni tehlikeye atılıyor. Kaldı ki eşcinsellik, insan soyunu tehlikeye atan bir durumdur. Bunun insan hakkı olarak değerlendirilmesi büyük hata olur. İnsan soyunu tehlikeye atan bu tarz etkinliklerin yasaklanması milyonlarca insanımızın hakkının korunması demektir” dedi.

Akit’in, önceki gün “Sapkınlar provokasyon peşinde” başlıklı haberimizi, “Yeni Akit de Onur Haftası’nı hedef gösterdi” ifadeleriyle haber yapan KAOS GL isimli homolar oluşumu büyük bir çarpıtmaya imza attı. Bariz şekilde provokasyon olduğu belli olan ektinliğe karşı sadece kamu görevlilerini uyarıcı nitelikteki haberimizi çarpıtmaya kalkan eşcinsel sapkınlar, zihniyetlerinin kirliliğini de gözler önüne serdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:00
  1. KAOS GL
  2. eşcinselci örgüt Kaos GL
  3. LGBTİ
  4. İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş

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  • Lütfi Lütfi 13 sa önce
    Allah bu Lut kavminin torunlarinin şerrinden cumlemizi korusun.tuzaklarini kendi baslarina gecirsin.
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