Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü güldürecek!

Bir kadın anne olacağını öğrendiği andan itibaren minik yavrusunu korumak için elinden gelenin en iyisi yapmak ister. Bebekler dünyaya geldikten sonra en özel anlardan biri de hiç kuşkusuz evladın ilk banyosudur. Bebeklerin cildi yetişkinlere oranla çok narindir. Bu nedenle özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Piyasada onlarca çeşit markanın bebek yıkama ürünleri bulunuyor. Ne kadar doğal olduğu söylense de bu tip ürünlerin tamamen organik olması çok zor. Bu nedenle bebeğinizi yıkamak için evinizde kendiniz şampuan hazırlayabilirsiniz.

Portakal kokulu bebek şampuanı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı kastilya sabunu

1 su bardağı su (Önceden kaynatılmış soğutulmuş)

10 damla portakal yağı

1 çay kaşığı gliserin (Daha fazla köpük için gliserin ekleyebilirsiniz. Kullanmanız şart değil.)

Tüm malzemeleri bir cam kavanozda birleştirin ve çalkalayın. Her kullanımdan önce kavanozu çalkalamayı ihmal etmeyin.

Şimdiden kolay gelsin.