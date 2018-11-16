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Bu salyanın birçok sebebi olabilir

Uyurken ağzınızdan su gelmesi ağızda kuruluğa sebep olmakla birlikte birçok sağlık sorununun da habercisi olabilir.

16 Kasım 2018 Cuma 17:45
Bu salyanın birçok sebebi olabilir

Genellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde görülen bu durumun belli bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaştan insanda gece uyurken ağızdan su gelmesi durumu görülebilir. Ağzı açık uyumak ve bu şekilde uyunduğunda salya akması, yanlış uyku pozisyonu, diş problemleri, alerji, reflü, parkinson, diş çıkarma, ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve kıl kurdu gibi etkilerden dolayı ağızdan su gelme durumu yaşanabilir.

Ne gerekir?

Ağzınızdan su gelmesinden şikâyetçiyseniz ve bu durum herhangi bir sağlık sorununa işaret etmiyorsa kendi yöntemlerinizle engelleyebilirsiniz. Mesela yastığınız alçak geliyorsa yüksek bir yastıkla değiştirebilirsiniz.

Veya geniz eti veya burunda anatomik bozukluk bulunuyorsa (KBB) doktoruna gidilerek durumu anlatmalısınız.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:45
  1. uyurken ağızdan su gelmesi
  2. uyurken salya akması
  3. sebep

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