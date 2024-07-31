Bu rezilliğe de imza atarlar mı? "Yok artık" diyeceksiniz! Özgür Özel'in bunu allaya pullaya kamuoyu önünde anlatması yakındır

Turgay Güler, Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel arasındaki yumuşamanın perde arkasını irdeledi. Güler, Ak Parti-CHP normalleşmesinin siyasi değil, stratejik bir kavga olduğunu savundu. Ayrıca, Mavi Vatan'ın "masal" olarak nitelendirilmesini eleştirerek, CHP'nin Türkiye'nin savunma stratejilerine zarar verdiğini belirten Güler, bu normalleşmenin ülkeye nasıl fayda sağlayacağını sorguladı. Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, şunları kaydetti:

"Gerginlikten beslenenler Erdoğan ile Özel'in yahut Ak Parti ile CHP'nin yumuşamasını, normalleşmesini istemiyorlarmış. Sevgili Yavuz Donat'ın iddiası. Yine Özgür Özel'le bir röportaj patlatmış 'yumuşama türküsü' çığırıyor.

Ak Parti-CHP kavgasını bitirip tarihe geçmenin hesabını yapmıyordur herhalde! Öyle ya bunun siyasi bir kavga olmadığını görüyordur değil mi?

Bir de şu normalleşme, yumuşama nedir onu da anlatsa keşke? Ne yapılırsa normalleşilecek mesela? Bu süreçte Erdoğan'ın 'ev ödevleri' neler? Yahut Özgür Özel' in?

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Osman Kavala serbest kalsa her şey normalleşir mi mesela?

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan 'Mavi Vatan masalı' diye bir çıkış yaptı. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşmasına şiddetle karşı çıktı. 'Namık Tan'ın dünyadan haberi yok' diyebilir miyiz? Diyemeyiz!

Tan'ın ruh ikizi Ünal Çeviköz de 'maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz' demişti. Maalesef!

CHP çevreleri şu sıralar PKK terör örgütünü perdeleyip 'Kürtler bir devlet kursa ne zararı var' demeye başladılar. Özgür Özel'in bu söylemi ete kemiğe büründürüp, alaya pullaya kamuoyu önünde anlatması yakındır.

Erdoğan'ın hafta sonu 'Karabağ ve Libya'da yaptığımız gibi İsrail'e de gireriz' sözleri sonrası gelişen olaylarda CHP nasıl bir tavır ortaya koydu? Oysa hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki artık Türkiye'nin savunması İsrail sınırından başlıyor. İsrail PKK üzerinden Türkiye'ye saldırıyor. Demem o ki Siyonist İsrail savunma hattını PKK üzerinden Türkiye sınırına dayadı. Normal mi bu işler?

Yumuşama arzulayanlar bi deyiversinler hele Mavi Vatan bir masal mı? Özgür Özel söylesin? Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan!

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İsrail Dışişleri'nin küstah ifadeleri karşısında CHP niçin suskun?

CHP'li hesaplar sosyal medyada iki gündür yok danışıklı dövüş yok iç siyasette sıkışma diyerek meseleyi sulandırmaya çalışıyor. Taraf olmak yerine sulandırıp itibarsızlaştırmak işlerine geliyor. Cesaretle Türkiye'nin tarafında duramıyorlar. Açıktan İsrail'i de savunamıyorlar. Taca at kurtul! Ne güzel!

Hadi söyleyin bakalım normalleşme nasıl olacak?

Türkiye niçin Somali'de? Özgür Özel bu sorunun cevabını biliyor mudur gerçekten merak ediyorum! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne farkı var? Strateji bilmiyor? Dünyada neler oluyor haberi yok? Ukrayna-Rusya savaşının neden yaşandığı hususunda bir fikri var mıdır acep? Türkiye Kuzey Irak'ta ne yapıyor mesela? Yahut Suriye'de? DEM'in terörle mücadeleyi engellemek için ortaya koyduğu çirkinliklere bir cevabı yok mu CHP'nin yahut Özel'in?

Ahlakın, ailenin, toplumun, değerlerin saldırıya uğraması konusunda da mı bir fikri yok? Olimpiyat ekibimize biçilen o pespaye pijama Özgür Özel'i hiç mi rahatsız etmemiştir? Sevgili Yavuz Donat! Samimiyetle soruyorum, 'siyasette yumuşama, normalleşme' derken neyi kastediyorsun?

İki lider bir araya gelsinler, oturup çay kahve içsinler, gülsünler konuşsunlar...

Eeeeee? Bu mudur?

Bunun Mavi Vatan'a, terörle mücadeleye, Gazze'ye, vatana millete ne faydası olur? Bi deyiversen de biz de heyecanlansak!"