Flaş karar almayacak mısınız artık Tedesco! 5/33'ün bir açıklaması var mı?
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.
Kadıköy’de tanıdık bir yüz, yabancı bir kabus! Eski hocası Vitor Pereira’nın Nottingham Forest’ı karşısında sahadan silinen Fenerbahçe, 3-0’lık ağır mağlubiyetle Avrupa defterini kapatma noktasına geldi. Rakip ceza sahasında sadece 5 kez topla buluşabilen sarı-lacivertlilerde taraftar stadı maç bitmeden terk ederken, Pereira kalbini göstererek veda etti, Tedesco ise 'mağlubiyeti hak ettik' itirafında bulundu.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Nottingham Forest’ın başında Kadıköy’e galibiyetle döndü. Maç sonu kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarını özlediniz mi?" sorusuna kalbini göstererek yanıt veren Portekizli hoca, sahadaki oyundan ise oldukça memnundu:
- Fenerbahçe stadında gol yemeden 3 farklı galip gelmek kolay değil. 2 gol daha atabilirdik. Nottingham'ı ligde tutacağıma güveniyorum, oyuncularımın kalitesi beni büyüledi.
Rakip teknik direktör Domenico Tedesco’nun taktiksel eleştirilerine ise Pereira, "Ben Tedesco değilim, bunu ona sormalısınız" diyerek kestirip attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası özeleştiride bulundu. Rakibin hoca değişikliği nedeniyle neyle karşılaşacaklarını kestiremediklerini belirten Tedesco, "İlk yarı 4-0 ya da 5-0 bile olabilirdi. Bugün mağlubiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı. Maçın rakamları, sahada yaşanan vehameti net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle ceza sahasında topla buluşma verileri, sarı-lacivertli taraftarların stadyumu maç bitmeden terk etme nedenini açıklar nitelikteydi:
Gol Beklentisi (xG) 0.48 2.74 Ceza Sahasında Topla Buluşma 5 33
Toplam Şut 6 23 Büyük Şans 1 4
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği daha önceki 26 çift ayaklı eleme turunun tamamında turnuvaya veda etti. Bu sezon alınan 4 mağlubiyetin 3’ü iç sahada yaşandı.
