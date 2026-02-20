  • İSTANBUL
Yaşam Hamsiyi geride bıraktı! İşte sofraların vazgeçilmez balığı
Yaşam

Hamsiyi geride bıraktı! İşte sofraların vazgeçilmez balığı

İstanbul'da ocak ayında 1.928 tonluk satışla istavrit en çok tüketilen balık olurken, 1.791 ton satılan hamsi ikinci sıraya geriledi.

İstanbul'da ocak ayına ilişkin balık satış verileri açıklandı. Buna göre kent genelinde bir ayda toplam 6 bin 458 ton balık satışı gerçekleşti. Rakamlar, yıllardır sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin liderliği istavrite bıraktığını ortaya koydu.

HAMSİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ocak ayında 1.928 ton istavrit satılırken, hamsi 1.791 tonla ikinci sırada yer aldı. Böylece istavrit, aylık bazda en çok tercih edilen balık türü oldu.

Balıkçı esnafı, hamsi avındaki düşüş ve fiyat değişimleri nedeniyle tüketicinin istavrite yöneldiğini belirtirken, istavritin hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Uzmanlar ise sezonluk av verilerinin ve hava koşullarının balık türlerine olan talebi doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

