Bu raporda Türkiye’ye övgü var Dünya Bankası, Türkiye’ye sığınan ailelerin yoksulluktan kurtarılması, temel yaşam gereksinimlerini sağlayabilmesi için önemli bir ‘pozitif gelir şoku’ sağlayacak.

Dünya Bankası, Türkiye’ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programıyla ilgili rapor yayınladı. Raporda, yardımın Türkiye’ye sığınan ailelerin yoksulluktan kurtarılması, temel yaşam gereksinimlerini sağlayabilmesi için önemli bir ‘pozitif gelir şoku’ sağlayacağı belirtildi. SUY kapsamındaki nakit yardımlarının ortalama değerinin, ailelerinin ortalama harcama düzeyinin yüzde 51’ine denk geldiği kaydedilen raporda, daha yoksul ailelerde bu oranın yüzde 63’e kadar çıktığı belirtildi.

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