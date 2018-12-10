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Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı tüketmeyin!

Bitki çaylarından adaçayı sıkça tercih edilen çaylar arasında. Peki, kimlerin adaçayı tüketmesi tavsiye edilmiyor?

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:46
Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı tüketmeyin!

Adaçayının tüketilmemesi gereken durumlar:

Mide ve onikiparmak bağırsak ülseri olanlar.

Hepatit ve akut gastrit hastaları.

Küçük çocukların adaçayını tüketmesi tavsiye edilmez.

Düşük yapma riskini artıran bazı maddeler içerdiğinden hamileler tüketmemeli.

Anne sütünü azaltıcı özelliği olduğundan emziren anneler adaçayını tüketmemesi gerekir.

Epilepsi hastaları da adaçayı içmemelidir.

Adaçayı bazı kişilerin tansiyonunu yükseltebilir. Bundan dolayı adaçayının dikkatli tüketimine özen göstermek gerekir. Konsantre edilmemiş adaçayı yağı içilmemelidir.

Eğer adaçayı tüketmemesi gereken grupta değilseniz, günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Adaçayının tansiyon yükseltici etkisi nedeniyle günde 3 bardaktan fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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