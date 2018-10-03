Bu püf noktalar işinizi kolaylaştıracak

● Havlularınızın çok yumuşak olması için sağlığınızı düşünün ve kimyasallara para vermeyin. Mutfak tuzu dökülmüş sıcak suda bir saat bekletin, durulayın ve asın.

● 1 tas sütü buzdolabına koyun ve bir, iki gün süreyle bırakın. Süt, buzdolabınızdaki kokuları almış olacaktır, sonra kullanmadan atın. Her sabah buzdolabının alt gözüne dört dilim limon koyun ve günlük olarak değiştirin.

● Ayda bir kez buzdolabını durdurup tüm yiyecekleri dışarı çıkarın. 1 fincan karbonat ve yeterince arap sabununu, 4 lt sıcak suda karıştırın. Kutu ve tepsiler dahil tüm yüzeyleri bu karışımla temizleyip yarım bardak sirke karıştırılmış sıcak suyla durulayın.

● Kokuları çekmesi için bir başka yöntem ise hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinde birer kutu karbonat bulundurmaktır.

● Bakırları parlatmak için kaya tuzu ve sirke ile ovun.

● Elde bulaşık yıkarken formulünde klor olmayan, fosfor ve fosfatsız sıvı deterjanları kullanın ya da bir kalıp saf sabunu tavaya rendeleyerek üzerini örtecek kadar su ekleyin ve hafif ateşte eriyinceye kadar pişirin. Uygun bir kaba döküp, sıvı deterjanları kullandığınız gibi kullanın.

● Sıvı sabun veya arapsabunlu suya sirke katıp, bulaşıkta kullanabilirsiniz.

● Yanmış tencere/tavalarınızı tuzlu veya içinde patetes kabukları olan suda bir gece beklettikten sonra, kaynatıp temizleyebilirsiniz.

● Yanmış çaydanlıklarınız için, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, yarım bardak sirke ve biraz suyu karıştırıp çaydanlığın içinde kaynatın.

● Ütü altı temizliği için karbonatla ovun.