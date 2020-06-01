Bu provokasyon da boşa çıktı! Öldürülen Barış Çakan'ın babası olan biteni böyle anlattı
Yapılan resmi açıklamaların ardından, öldürülen Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan da 'Türk-Kürt' provokasyonu yapanların oyunlarını boşa çıkardı.
Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Barış Çakan adlı gencin, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz ettiği için göğsünden yaralanarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Buldukları her fırsatı değerlendirip halkı kışkırtmaya çalışanlar bu sefer de Çakan'ın üzerinden Türk-Kürt kardeşliğini hedef almaya kalktı.
Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia edenler sosyal medyada provokasyona girişti.
Provokasyonları boşa çıkaran resmi açıklamaların ardından bir önemli açıklama da öldürülen gencin babası Nihat Çakan'dan geldi.